El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, dijo este jueves que el Gobierno panameño expresó su “malestar” a EE.UU. porque en la versión en inglés de una declaración conjunta emitida en el marco de la visita al país del secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, se omitió una frase sobre la soberanía panameña sobre Canal interoceánico.

En la versión en español difundida por el Ejecutivo del presidente panameño, José Raúl Mulino, se lee que “el secretario Hegseth reconoció el liderazgo y la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes”, pero esta frase no aparece en la versión en inglés difundida por el Gobierno del presidente Donald Trump.

“Enviamos una nota a la Embajada de EE.UU. poniendo en conocimiento de ellos nuestro malestar por haber borrado esa frase”, dijo Martínez-Acha durante una entrevista con el programa radial Panamá en Directo.

El canciller explicó que él mismo estaba presente en el momento en que “se cierra el pronunciamiento final y está la frase que eliminan ellos”.

“Y yo tengo las evidencias que la contraparte dice ‘ok, hay acuerdo’. No me preguntes por qué la contraparte borra esa frase”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores panameño, sin precisar si ha recibido alguna respuesta de las autoridades estadounidenses.

La nota de la Cancillería, fechada el 9 de abril, se filtró a la prensa local este jueves, y en ella argumenta que la frase “que no aparece en la versión en inglés es esencial para transmitir con precisión la intención y el contenido del Comunicado”, y solicita a la Embajada de EE.UU. “actualizar la versión en inglés para incluir una traducción equivalente”.

En los últimos meses el presidente estadounidense, Donald Trump, ha argumentado que la presencia de un operador hongkonés en dos de los cinco puertos situados en torno al Canal suponen un control chino de la vía, por lo que expresó su intención de recuperarla para EE.UU.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de 80 años, hasta su traspaso a Panamá hace 25 años, tal como lo establecieron los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La vía se rige por un Tratado de Neutralidad que está vigente desde octubre de 1979.

“Quiero ser muy claro: China no construyó este canal, China no opera este canal y China no lo usará como un arma”, declaró Hegseth el martes durante un acto oficial en una antigua base militar estadounidense.

Además de la declaración conjunta con Mulino y que es objeto del malestar panameño por su versión en inglés, durante la visita de Hegseth también se firmaron un memorando en materia de seguridad con el Pentágono que implica más presencia militar estadounidense en el país, y una declaración conjunta en materia de seguridad entre el Ministerio de Asuntos del Canal y el secretario de Defensa de EE.UU.

En una breve misiva, la administración del Canal de Panamá indicó el miércoles que en la declaración conjunta en materia de seguridad suscrita con el jefe del Pentágono, “se reitera el respeto y reconocimiento a la soberanía panameña sobre la vía interoceánica, tal como lo establece el Tratado de Neutralidad y el marco jurídico que rige su operación, así como el Título Constitucional y la Ley Orgánica del Canal”.

En un comunicado a propósito de un recorrido de Hegseth por las esclusas centenarias, la administración del paso navegable destacó que este “es un importante impulsor de la relación comercial entre los Estados Unidos y Panamá”.

“Al cierre del año fiscal 2024, el 52 % de los tránsitos a través de la vía interoceánica registraron puertos con origen o destino en Estados Unidos. Además, el 76 % de la carga que transitó por el Canal durante ese año fiscal tuvo como origen o destino ese país, y más de tres cuartas partes de esa carga utilizó la esclusa neopanamax”, la ampliación construida por Panamá a un costo de más de 5.000 millones de dólares y operativa desde 2016, dijo un comunicado oficial.