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El presidente José Raúl Mulino junto al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una reunión en la Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026. (Presidencia de Panamá / AFP)
El presidente José Raúl Mulino junto al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una reunión en la Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026. (Presidencia de Panamá / AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó este miércoles que el narcotráfico es el principal enemigo del Canal de Panamá, que sirve al comercio mundial, en la reunión de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), que reúne en la capital panameña a jefes de fuerzas de seguridad de 19 países.

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