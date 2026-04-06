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La explosión de un camión de transporte de combustibles, en el Puente de las Américas, sobre el canal de Panamá, el 6 de abril de 2026.
La explosión de un camión de transporte de combustibles, en el Puente de las Américas, sobre el canal de Panamá, el 6 de abril de 2026.
Por Agencia AFP

Un muerto y dos heridos dejó el lunes la explosión de un camión de transporte de combustibles bajo un puente vehicular que cruza el canal de Panamá, informaron las autoridades.

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