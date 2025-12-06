Partido Nacional de Honduras pide al ente electoral que haga “rápido” su trabajo

El jefe de la bancada del opositor y conservador Partido Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, le pidió este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que haga “rápido” el conteo de votos de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que lleva casi 24 horas de estar paralizado.

“Le pedimos al Consejo Electoral que haga rápido el trabajo, no podemos seguir esperando, estamos hablando ya en este momento de casi 24 horas que no se mueven” , subrayó Zambrano en una de las sedes del Partido Nacional.

Agregó que la parálisis del conteo de votos, lo que ha ocurrido varias veces desde el día de las elecciones, no contribuye a darle al proceso “la transparencia, la garantía, la confianza, la certidumbre que quiere el pueblo hondureño”.

En sus redes sociales Zambrano también expresó que “en estos momentos circulan mensajes que buscan generar confusión y caos”, y que el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) desde el gobierno, en su desesperación para no entregar el poder, hablan de anular la elección o repetirla".

Esas ideas “atentan contra la voluntad expresada por el pueblo hondureño el pasado domingo” en las urnas, añadió.

“El país habló claro. Las actas están en manos del Consejo Nacional Electoral y coinciden plenamente con las que tenemos todos los partidos políticos, la decisión del pueblo ya está registrada. El Partido Nacional ha presentado públicamente el 100 % de sus actas, mostrando resultados que respaldan una misma tendencia que ‘Papi a la Orden’ es Presidente ”, indicó Zambrano.

“Pedimos serenidad y confianza en el proceso. Dejemos que el CNE continúe divulgando las actas, realice los escrutinios especiales y publique el resultado final. Una vez concluidos estos pasos, la verdad será una sola, la que reflejen las actas oficialmente validadas. Honduras merece paz, merece estabilidad y merece avanzar ”, recalcó Zambrano.

La página de divulgación de datos del CNE dejó de actualizarse desde la tarde del viernes, sin que el organismo electoral haya explicado las causas.

Con el 88,02 % de las actas escrutadas, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, sigue encabezando el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, suma 1.112.570 (39,49 %), según los resultados preliminares del CNE, que han tenido varias interrupciones desde el mismo día de los comicios.

La candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, con aspiraciones a ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

Desde el día de las elecciones, el CNE tiene hasta 30 días para dar a conocer los resultados oficiales definitivos de la consulta de los hondureños en las urnas para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.