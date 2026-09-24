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Resumen

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La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, presenta al ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, en San José el 5 de mayo de 2026. (Foto de Ezequiel Becerra / AFP).
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, presenta al ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, en San José el 5 de mayo de 2026. (Foto de Ezequiel Becerra / AFP).
/ EZEQUIEL BECERRA
Por Agencia AFP

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó este jueves a su canciller por no haberle informado sobre una reunión de seguridad en Nueva York en la que participó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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