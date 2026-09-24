La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó este jueves a su canciller por no haberle informado sobre una reunión de seguridad en Nueva York en la que participó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Fernández expresó en un comunicado que debía ser ella quien asistiera a la cita del llamado Escudo de las Américas, por lo que la omisión del ministro Manuel Tovar constituye una “negligencia” que provocó un “gran daño de carácter estratégico”.

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El encuentro, convocado por el secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, se desarrolló el martes al margen de la Asamblea General de la ONU. Ese día la gobernante no estaba en Estados Unidos, según su agenda.

Tovar respondió “sin dar aviso previo ni informar de su participación” a la mandataria, aliada de Trump, que lidera la iniciativa regional para combatir el narcotráfico en América Latina.

Los líderes que asistieron a la cita manifestaron su intención de sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizados en la región a los que consideran “una amenaza inmediata y compartida”.

Costa Rica, que por décadas fue considerada uno de los países más seguros de Latinoamérica, enfrenta un deterioro de su seguridad por la violencia del narcotráfico.

Tovar evitó polemizar sobre su despido y se limitó a agradecer a la presidenta, en el poder desde mayo, por haberlo incluido en el gabinete, según un comunicado.