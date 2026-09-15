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Resumen

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Personas participan en una protesta en defensa del poder judicial, la separación de poderes y el Estado de derecho, y contra el gobierno de la presidenta Laura Fernández en San José, Costa Rica, el 14 de septiembre de 2026. (Ezequiel Becerra / AFP).
Personas participan en una protesta en defensa del poder judicial, la separación de poderes y el Estado de derecho, y contra el gobierno de la presidenta Laura Fernández en San José, Costa Rica, el 14 de septiembre de 2026. (Ezequiel Becerra / AFP).
/ EZEQUIEL BECERRA
Por Agencia AFP

Miles de de Costa Rica protestaron el lunes contra una supuesta amenaza de la presidenta Laura Fernández al sistema democrático, uno de los más estables de Latinoamérica, debido a conflictos con el poder judicial.

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