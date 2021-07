Se puso nerviosa y empezó a pedir la palabra mientras estaba silenciada en la videollamada. “Dina, ¿quieres decir algo?”, le preguntó la conductora, desde España. “La seguridad del Estado está ahí afuera”, respondió ella, la influencer cubana Dina Stars, desde La Habana, mientras señalaba la puerta de su casa.

Mientras aumentan los arrestos de activistas y periodistas en la isla tras la histórica protesta del domingo y en medio de un clima de fuerte tensión, hoy se vio la detención de Dina Stars, disidente del régimen de Miguel Díaz-Canel, en vivo en el programa Todo es mentira, del canal Cuatro de España. De la emisión también participaba Yotuel, autor del tema “Patria y Vida”, convertido en himno de las manifestaciones.

Tras esas palabras, Dina Stars se retiró de la escena y otra joven agarró la computadora y la llevó a una habitación, y, también con un visible nerviosismo. “No podemos grabar ahora”, dijo.

La conductora, Marta Flinch, le pidió entonces si podía acercar la cámara a la puerta del cuarto para intentar captar la conversación de Dina con las fuerzas que esperaban afuera de la casa, aunque no se podía escuchar el contenido.

Poco después, la joven youtuber volvió a sentarse frente a la cámara y lanzó un mensaje aterrador: “En vivo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos”.

“¿Te van a detener?”, le preguntó la conductora. “No lo sé, me dijeron que les acompañe”, fueron las últimas palabras, antes de desconectarse de la videollamada.

Poco antes de la entrevista, la joven había tuiteado: “Me acaban de llamar por teléfono personas del Minint [Ministerio del Interior] que en su momento me citaron para ‘reunirnos’ le dije que no, me dijeron que me iban a hacer una citación legal. En cuanto me llegue la citación asistiré con la cabeza en alto, no tengo nada que ocultar. Los mantengo al tanto”.

Mientras tanto, después del momento transmitido en vivo, escribió, también con todas letras mayúsculas: “No voy a estar en el Capitolio a las 2PM y no estoy convocando a una manifestación. No a la violencia”. El mensaje generó suspicacias y dudas entre sus seguidores -especialmente porque ella había convocado a las protestas de hoy-, que le pidieron alguna prueba de su situación actual.

Esta mañana, la reconocida activista y periodista cubana Yoani Sánchez denunció en Twitter que “las casas de activistas y periodistas independientes [están] bajo operativo policial”. “Varios reporteros en paradero desconocido y otros en estaciones policiales. La prensa está en la diana, para impedirle reportar lo que ocurre, pero seguiremos. #SOSCuba #11JCuba #CorredorHumanitario”, escribió en Twitter, pese al bloqueo de Internet que reina en la isla y gracias a conexión móvil, clave en estos días.

Ayer, además, la corresponsal del diario de España ABC, Camila Acosta, fue detenida luego de trabajar en la cobertura de masivas protestas en la isla caribeña. La información fue reportada por el medio español, donde se indicó que la periodista “fue interceptada cuando salió de su casa para hacer un trámite personal”.

