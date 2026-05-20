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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla junto a una imagen del fallecido líder cubano Fidel Castro. (Foto de CUBA TV / AFP).
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla junto a una imagen del fallecido líder cubano Fidel Castro. (Foto de CUBA TV / AFP).
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Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que la acusación presentada en EE.UU. contra su predecesor, Raúl Castro, es “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar” el argumentario “para justificar el desatino de una agresión militar”.

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