Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El entonces ministro cubano de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, en Santa Clara, México, 8 de octubre de 1999. (Adalberto ROQUE / AFP)
El entonces ministro cubano de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, en Santa Clara, México, 8 de octubre de 1999. (Adalberto ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

El Gobierno de Cuba condenó este miércoles “en los términos más enérgicos” y calificó de “canalla” e “infame” la acusación presentada en Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro respecto al derribo por fuerzas de la isla de dos avionetas que dejó cuatro muertos hace treinta años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.