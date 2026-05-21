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El exespía cubano y miembro de «Los Cinco», René González, habla durante una entrevista con la AFP en La Habana el 20 de mayo de 2026. Foto: Imagen de archivo / MARINA BRASILEÑA / AFP
El exespía cubano y miembro de «Los Cinco», René González, habla durante una entrevista con la AFP en La Habana el 20 de mayo de 2026. Foto: Imagen de archivo / MARINA BRASILEÑA / AFP
/ LUIS ALEJANDRO PIREZ
Por Agencia AFP

La reciente imputación en Estados Unidos del expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 ha reavivado uno de los episodios más tensos en la historia reciente entre ambos países.

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