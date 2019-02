Los cubanos refrendan su nueva Constitución con 86,8 % de los votos

La Habana.- El proyecto de nueva Constitución de Cuba, que sustituye a la vigente desde 1976, fue respaldado por el 86,8% de los votantes en el referendo celebrado ayer domingo, en el que la participación fue del 84,4%, según los datos preliminares anunciados este lunes.



De los 7.848,000 millones de votos depositados, el 86,8% fue para aceptar el nuevo texto, el 9% para rechazarlo y el 4,1% restante correspondió a votos en blanco o nulos, informó en una rueda de prensa la presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN), Alina Balseiro.



Nueva Constitución de Cuba: Este domingo cubanos asistieron a un referéndum en medio de la crisis de Venezuela y de la mirada de Estados Unidos. (Foto: EFE).

La nueva Constitución no modifica el sistema político de la isla, supeditado al Partido Comunista, ni renuncia al comunismo, pero sí plasma los cambios económicos y sociales producidos en el país en la última década tras las reformas introducidas durante los dos mandatos del hoy ex presidente Raúl Castro (2008-2018).



La nueva Constitución, que busca reemplazar a la de 1976, reconoce el mercado y la inversión privada y extranjera como actores en la reforma de su economía de corte soviético y con muchas carencias, pero siempre bajo la guía del único y gobernante Partido Comunista.

--- "La oportunidad de decir no" ---



De cara al referendo, la oposición ilegal que apela generalmente a la abstención o a anular las boletas, esta vez convocó al "no".

"Es obvio que ese no rotundo va más allá del no a una Constitución, es un no a un régimen que busca perpetuarse en el poder", declaró a la AFP el opositor José Daniel Ferrer.

Los electores deberán responder a una sola pregunta: "¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?, y tendrán dos casillas a marcar, "sí" o "no".

"Dos opciones: una que favorece al régimen y la otra que representa la única oportunidad que el pueblo ha tenido en años de decirle no", acotó Ferrer.

La nueva carta magna también recibió fuertes críticas de las iglesias católicas y evangélicas. Los obispos católicos objetaron la defensa a la "ideología única" en el texto.

En la era de internet, más fácilmente accesible en la isla desde el despliegue en diciembre de la 3G, el sí y el no pulsearon por meses en las redes sociales, blogs y portales digitales.

Pero consignas como "YovotoNO", impulsadas por la oposición, nunca llegaron a su destino cuando fueron compartidas vía SMS, según pudo comprobar la AFP.

"No ha habido espacio para propaganda por el no, sólo para propaganda para el sí (...). El mensaje es que los que voten sí son los únicos patriotas", dijo Alzugaray.

En un país donde el voto es voluntario, el gobierno confía en el triunfo masivo del sí, que requiere el 50%+1 del padrón electoral.

La Constitución de 1976 fue aprobada por el 97,7% de los que votaron, y la reforma constitucional de 2002 para hacer "irrevocable" el socialismo obtuvo el 99,3%.

Fuente: AFP / EFE