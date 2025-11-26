El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, posa con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Palacio Nacional en Santo Domingo, el 26 de noviembre de 2025. (Orlando Barría / EFE)
República Dominicana autoriza a EE.UU. a usar aeropuertos para operativo antidrogas en el Caribe
autorizó a a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas en medio del despliegue militar en el , anunció el presidente junto al jefe del Pentágono, .

Hegseth llegó el miércoles a Santo Domingo para hablar sobre los operativos de narcotráfico que Estados Unidos dirige en el Caribe y el Pacífico con una flotilla de buques de guerra, aviones caza y el portaviones más grande del mundo.

Francisco Sanz
Venezuela denuncia estos operativos como un pretexto para derrocar al líder chavista Nicolás Maduro y apoderarse de los recursos naturales.

Hemos acordado con los Estados Unidos a ampliar temporalmente la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico”, dijo Abinader tras reunirse con Hegseth.

Y en ese marco anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico”, añadió.

Estados Unidos lanzó en agosto su operación en el Caribe, poco después de acusar a Maduro de liderar el supuesto Cártel de los Soles, que fue calificado el lunes como una organización terrorista.

República Dominicana comenzó a colaborar poco después con Washington y anunció varias incautaciones de drogas.

Desde septiembre, Estados Unidos ha atacado a una veintena de lanchas de presuntos narcotraficantes matando a unas 83 personas. Expertos cuestionan la legalidad de estos ataques.

Washington además ha realizado ejercicios militares con su aliado Trinidad y Tobago, que en la víspera recibió la visita del jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine.

