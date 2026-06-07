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Avión ejecutivo se estrella durante aterrizaje de emergencia en República Dominicana. (Captura de video).
Avión ejecutivo se estrella durante aterrizaje de emergencia en República Dominicana. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Una aeronave ejecutiva de matrícula estadounidense, ocupada únicamente por el piloto y el copiloto, se precipitó este domingo cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en el este de la República Dominicana, sin que de momento se tenga información sobre el estado de las dos personas a bordo.

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