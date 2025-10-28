Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa en Santo Domingo, República Dominicana. (EFE/ Orlando Barría).
Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa en Santo Domingo, República Dominicana. (EFE/ Orlando Barría).
República Dominicana en alerta ante inminentes inundaciones por el huracán Melissa
El potente se aleja de , pero su impacto se sentirá por varios días en este país con riesgo de inundaciones, informaron las autoridades el martes.

Melissa, de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson, avanza lentamente por el Caribe, donde ya provocó siete muertos: tres en Jamaica, tres en Haití y uno en República Dominicana, donde equipos de rescate buscan a un adolescente desaparecido.

Francisco Sanz
PUEDES VER: El huracán Melissa avanza hacia Jamaica con vientos “catastróficos” de más de 280km/h

Aunque su trayectoria prevista se alejó del país, el amplio campo nuboso alrededor de Melissa impacta con riesgo de .

Se esperan más lluvias en la parte suroeste de la isla y en poblaciones fronterizas con Haití.

“El huracán mayor Melissa sigue ingresando nubosidad y generando lluvias, tronadas (tormenta con muchos truenos) y ráfagas de viento en distintos sectores del país, manteniendo bajo el nivel de aviso y alerta meteorológica varias provincias”, subrayó la autoridad metereológica Indomet.

Las autoridades recomendaron a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones , en especial en la costa sur.

El informó el martes temprano que Melissa estaba a unos 185 km de Kingston, la capital de Jamaica, con vientos de 280 km/h.

El es “extremadamente peligroso”, advirtió el NHC. “Se esperan vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas” en Jamaica este martes.

El huracán Melissa avanzaba el lunes 27 de octubre por el Caribe tras alcanzar la categoría máxima con vientos de hasta casi 260 kilómetros por hora, señalaron meteorólogos, que instaron a los habitantes de Jamaica y otras zonas a refugiarse de inmediato. (AFP)

