Miembros de la Armada encuentran el cadáver de una de las dos víctimas de un avión que encajó y cayó al mar durante el Salón Aeronáutico del Caribe en Santo Domingo, el 7 de abril de 2013. (Foto de AFP)
República Dominicana reporta ataque de EE.UU. a embarcación con drogas cerca de su costa
reportó este domingo un ataque de contra una embarcación que transportaba droga cerca de sus costas en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por Washington en el Caribe.

Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), informó del hecho en rueda de prensa junto a una funcionaria de la embajada de Estados Unidos, quien indicó que se trataba del mismo ataque mencionado por el presidente estadounidense Donald Trump el viernes.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump afirma que el Ejército de EE.UU. hundió otro barco “de narcotraficantes” en el Caribe

A raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterroristas que transportaba aproximadamente 1.000 kilogramos de presunta cocaína”, se incautaron “377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales”, dijo Devers.

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y dijo haber destruido al menos tres barcos que supuestamente transportaban drogas en aguas cercanas a Venezuela con ataques que dejaron al menos 14 muertos.

Washington acusa al líder chavista Nicolás Maduro de encabezar cárteles de droga y pide 50 millones de dólares por su captura. Caracas niega las acusaciones.

Trump publicó el viernes en su cuenta de la red Truth Social un video que muestra el ataque militar estadounidense contra una presunta lancha del narcotráfico sin precisar cuándo tuvo lugar el ataque ni de dónde provenía la embarcación.

El mandatario estadounidense sólo dijo que ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye América Central y América del Sur, así como el Caribe.

MÁS INFORMACIÓN: Venezuela entrena militarmente a civiles ante un eventual ataque de Estados Unidos

Sin embargo, una fuente vinculada al caso dijo a la AFP que “sin duda” la embarcación atacada había salido de Venezuela.

Esas pacas (paquetes) que yo vi, esos colores, no los había visto como los de Colombia, porque los del Colombia son una paca diferente. Es un saco como con una raya. Estas -las destruidas- tienen muchas rayas”, dijo la fuente.

Según la información de la DNCD, 60 de los paquetes recuperados estaban “totalmente destruidos como parte de la explosión de la embarcación”.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

