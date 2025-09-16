Ricardo Cabrisas: viceprimer ministro de Cuba fallece a los 88 años

El viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas, falleció a los 88 años, informó este martes el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

El mandatario dio a conocer la noticia en un breve mensaje en redes sociales, sin detallar el motivo del fallecimiento de quien también fuera ministro de Comercio Exterior en dos ocasiones, de 1980 a 2000 y un breve periodo de 2023 a 2024.

“Muy triste noticia para Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruiz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento”, escribió Díaz-Canel.

Cabrisas recorrió varias carteras en su carrera política de más de cinco décadas en la isla. Durante años fue el principal negociador de la deuda externa de Cuba con sus acreedores extranjeros, tanto Gobiernos como privados, y ejercía también de diputado al Parlamento cubano. Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

Por el momento, se desconoce el motivo de la muerte de Cabrisas, quien encabezó el pasado enero la delegación cubana que viajó a Francia y renegoció con éxito la deuda del país caribeño con una serie de países reunidos en el Club de París.

El vicepresidente de Consejo de Ministros cubano, Ricardo Cabrisas, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Etienne Laurent

Un mes después, el viceprimer ministro recibió en La Habana, de parte del Gobierno de Japón, la condecoración Gran cordón de la Orden del sol naciente, la segunda mayor distinción nipona para un extranjero. Cabrisas fue embajador en el país asiático de 1971 a 1973.

Además de encabezar durante más de dos décadas la cartera de Comercio Exterior, Cabrisas ocupó otros importantes cargos en el Gobierno cubano, tales como titular de Economía y Planificación (2016-2018) y vicepresidente del Consejo de Ministros (2008-2019).