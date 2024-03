El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en la embajada de Nicaragua, parafraseó este lunes al líder cubano Fidel Castro repitiendo su emblemática “La historia me absolverá”, después de saberse que el Tribunal Electoral está analizando su posible inhabilitación a las elecciones tras recibir una copia de la sentencia que lo condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales.

“Lo he dicho siempre, en Panamá no hay un estado de derecho ni se respeta la ley ni la constitución y sin debido proceso. Repito, soy inocente. Este caso fue hecho para inhabilitarme políticamente y sacarme de la contienda política lo cual es ilegal”, dijo en X Martinelli.

“Todo se sabe al final y la historia me ABSOLVERÁ ante tal injusticia y exabrupto judicial no contra RM (Realizando Metas, su partido), sino contra la voluntad democrática de todo un país que desea elegir libremente sus gobernantes, no al que le quieren imponer el gobierno ilegalmente”, agregó el expresidente.

El Tribunal Electoral de Panamá está analizando la inhabilitación del expresidente para los comicios del próximo 5 de mayo tras recibir una copia del fallo judicial del caso ‘New Business’, una compleja trama para comprar irregularmente con fondos públicos la Editorial Panamá América S.A. (Epasa), que lo condenó a 10 años y 6 meses, además de una multa de 19, 2 millones de dólares por lavado de dinero, según medios locales.

Esa sentencia quedó en firme el pasado 2 de febrero tras serle rechazado el último recurso que buscaba anularla. Días después, el 7 de febrero, Martinelli se asiló en la embajada de Nicaragua alegando que la condena en su contra era una persecución política para impedirle participar en las elecciones como candidato a la presidencia con su partido Realizando Metas, fundado en 2021.

Martinelli, de 71 años, partía como favorito en las elecciones generales del próximo 5 de mayo, según las encuestas, tras arrasar en las primarias de su partido con el 96 % de los votos a su favor. Ahora, Martinelli pide los votos para su compañero de fórmula, José Raúl Mulino.

La polémica alrededor de la situación legal del expresidente ha salpicado a las elecciones generales, llegando el ente electoral a modificar las fechas de los debates presidenciales tras la polémica de si podía participar o no Mulino en el lugar de Martinelli, una posibilidad que finalmente descartó.

También ha tensado las relaciones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua, país que le otorgó el asilo.

La Cancillería panameña ha negado el salvoconducto para que Martinelli viaje a Nicaragua e hizo un llamado de atención al Gobierno de Daniel Ortega por la forma en la que Martinelli busca incidir en la política panameña desde la sede diplomática nicaragüense.

Martinelli salió absuelto dos veces en el caso conocido como ‘Pinchazos’ (escuchas ilegales), pero aún debe enfrentar junto a sus dos hijos el juicio por Odebrecht por blanqueo de capitales.

En España también es investigado por presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá, y además por el supuesto espionaje a una mujer en la isla de Mallorca.