Para el 19 de ese mes, Álvarez y algunos de los seminaristas y sacerdotes que lo acompañaban fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, a pesar de que no había acusación formal contra ellos. Tuvieron que esperar hasta el 13 de diciembre para que la persecución se oficializara: a monseñor se le señaló de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses”.

El 10 de enero del 2023 podría ser su primera audiencia.

Al respecto, Juan Pappier, director asociado en funciones de Human Rights Watch en su División de las Américas, sostiene: “La acusación formulada por el Ministerio Público en contra del obispo Álvarez es un ejemplo de la parodia en la que se ha transformado el sistema de justicia de Nicaragua. Urge una presión multilateral contra el régimen de Daniel Ortega que frene esta represión desquiciada y ayude a recobrar un sendero de recuperación de la democracia”.

La Dirección de Prensa y Relaciones Públicas nicaragüense publicó la última fotografía que se tiene de Álvarez. Se lo ve sentado en el juzgado, con el rostro serio y las manos entrelazadas sobre sus piernas, y con una camisa azul, sin rastros de sus ropas de sacerdote.

Fotografía del 20 de mayo del 2022, en la que se ve al obispo católico Rolando Álvarez. AFP / STR

Presión por todos lados

Rolando Álvarez (Managua, 1966) estudió filosofía y teología en Guatemala e Italia. Más tarde, fue secretario del Departamento de Medios de Comunicación Social de la conferencia episcopal. Para el 2011, el papa Benedicto XVI lo designó obispo de Matagalpa, cargo que llevó en paralelo al de administrador apostólico de la Diócesis de Estelí. Y tal como lo recuerda Wilih Narváez, periodista nicaragüense obligado a exiliarse por la represión del régimen, antes que la dictadura lo persiguiera, Álvarez ya era bastante conocido. “Montaba caballo y cruzaba ríos en bote para llegar a las comunidades más remotas. Para él era muy importante mantener una cercanía con el pueblo. De hecho, antes de pertenecer a la conferencia episcopal, se caracterizó por ser crítico con las injusticias y se mantuvo como uno de los obispos más frontales contra la clase política”.

Era claro que el régimen de Daniel Ortega no estaba contento porque, tal como Narváez anota, la dictadura tiene como meta controlar todos los rincones del país, “sus 153 municipios”. “No importa qué tan lejos se encuentre, si la población muestra su molestia, la dictadura se hará presente para apagar toda voz crítica. Hoy por hoy, la gente no puede expresarse”.

Álvarez era un blanco fácilmente identificable, pero al principio, el régimen no lo atacó directamente. En agosto, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos ordenó que cinco emisoras radiales de la Diócesis de Matagalpa dejaran de funcionar porque supuestamente no tenían el “título habilitante vigente”. Narváez explica: “Monseñor también se destacaba por tener presencia en la universidad de la ciudad, en la carrera de periodismo. Esas radios servían para que, de alguna u otra manera, los estudiantes hicieran sus pasantías y abordaran los problemas del día a día, tal como hacen las radios comunitarias”.

Luego empezó la persecución más evidente. El periodista recuerda que patrullas de la policía empezaron a seguirlo, hasta que, en medio de una jornada de oración, fue detenido junto a otros religiosos, “muchos de ellos ya presos y acusados por los mismos delitos”. “El silencio de la Iglesia Católica ahora se entiende. Si alguien aparece pidiendo libertad para Álvarez y los presos políticos, seguramente lo arrestarán”.

Narváez agrega: “Pero el régimen es incoherente. Ahora duda de los religiosos a los que llamó para la Mesa de Diálogo del 2018 [y con los que trató de terminar el estallido social de abril de ese año]. No es lo único. El 7 de diciembre, Daniel Ortega celebró con su familia la Purísima, una fiesta católica dedicada a la Virgen María, y a los días, acusó a Álvarez. Ese es el Gobierno que se llama cristiano, pero que persigue a la iglesia”.

Mientras tanto, dice el periodista, Ortega se esfuerza por demostrar que en Nicaragua, país tradicionalmente católico, cada vez hay menos feligreses. Se vale, cuenta, de “encuestas afines al régimen” que señalan que ahora “la mayoría son evangélicos”. También de las casi 200 agresiones -como la expulsión del nuncio del Vaticano y monjas Misioneras de la Caridad- que el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción registró entre abril del 2018 y mayo del 2022. Mientras tanto, los vínculos con otros credos son evidentes: “Hay religiosos que participan de actividades del Estado porque le ponen a su disposición buses, locales, sistemas de audio”, advierte Narváez. Así funciona la fe según el orteguismo.