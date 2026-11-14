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El periodista Rolando Rodríguez, subdirector del diario La Prensa denuncia un atentado en su casa de distrito de San Miguelito, contiguo a Ciudad de Panamá, el 14 de noviembre de 2026. (Capturas de X @prensacom)
El periodista Rolando Rodríguez, subdirector del diario La Prensa denuncia un atentado en su casa de distrito de San Miguelito, contiguo a Ciudad de Panamá, el 14 de noviembre de 2026. (Capturas de X @prensacom)
Por Agencia AFP

La casa de un periodista panameño conocido por sus reportajes de investigación se incendió este sábado tras un ataque con explosivos, que fue condenado por el presidente José Raúl Mulino y calificado de “brutal atentado” por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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