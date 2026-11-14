La casa de un periodista panameño conocido por sus reportajes de investigación se incendió este sábado tras un ataque con explosivos, que fue condenado por el presidente José Raúl Mulino y calificado de “brutal atentado” por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La vivienda atacada, ubicada en el populoso distrito de San Miguelito, contiguo a Ciudad de Panamá, pertenece a Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa. El periodista no se encontraba en la residencia cuando ocurrió el atentado, pero sí su esposa, que resultó ilesa.
Rodríguez está a punto de publicar una investigación que involucra “a exfuncionarios de este gobierno y a un importante contratista del Estado”, según informó La Prensa.
De acuerdo con el diario, el ataque ocurrió en la madrugada, cuando una persona descendió de un taxi y lanzó un artefacto que provocó una explosión e incendió la vivienda y los vehículos estacionados frente a ella.
Imagenes publicadas por La Prensa muestran la casa envuelta en llamas.
“Rechazo enérgicamente la acción violenta (...) la Policía Nacional está investigando el hecho”, afirmó Mulino en X.
Panamá “no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia”, agregó el mandatario.
La SIP condenó los hechos y los calificó como un “brutal atentado”.
Es “un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia”, afirmó.
Algunos edificios colapsaron por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre en el centro del país, además causó pánico en la capital de rascacielos. (AFP)
SOBRE EL AUTOR
Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países. Ver más