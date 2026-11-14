La casa de un periodista panameño conocido por sus reportajes de investigación se incendió este sábado tras un ataque con explosivos, que fue condenado por el presidente José Raúl Mulino y calificado de “brutal atentado” por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La vivienda atacada, ubicada en el populoso distrito de San Miguelito, contiguo a Ciudad de Panamá, pertenece a Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa. El periodista no se encontraba en la residencia cuando ocurrió el atentado, pero sí su esposa, que resultó ilesa.

El atacante es un individuo que llegó a casa de Rodríguez y su familia, en Brisas del Golf, cerca de las 2:30 a.m. de este sábado. La personas descendió de un taxi y arrojó un objeto directamente a la residencia, causando una explosión. https://t.co/rzynbY2ywt https://t.co/aezKa234qh — La Prensa Panamá (@prensacom) November 14, 2026

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Rodríguez está a punto de publicar una investigación que involucra “a exfuncionarios de este gobierno y a un importante contratista del Estado”, según informó La Prensa.

De acuerdo con el diario, el ataque ocurrió en la madrugada, cuando una persona descendió de un taxi y lanzó un artefacto que provocó una explosión e incendió la vivienda y los vehículos estacionados frente a ella.

Imagenes publicadas por La Prensa muestran la casa envuelta en llamas.

El periodista Rolando Rodríguez señaló que el atentado contra él y su familia trasciende el ámbito personal y representa una amenaza para toda la sociedad panameña. Más en https://t.co/SFqPJqZLJz https://t.co/O9LXowOzbi — La Prensa Panamá (@prensacom) November 14, 2026

“Rechazo enérgicamente la acción violenta (...) la Policía Nacional está investigando el hecho”, afirmó Mulino en X.

Panamá “no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia”, agregó el mandatario.

La SIP condenó los hechos y los calificó como un “brutal atentado”.

Es “un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia”, afirmó.

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