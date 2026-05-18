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Simpatizantes de la abogada de derechos humanos y jefa del departamento anticorrupción de la ONG Cristosal, Ruth López, sostienen pancartas frente al Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, el 4 de junio de 2025. (Marvin RECINOS / AFP)
Simpatizantes de la abogada de derechos humanos y jefa del departamento anticorrupción de la ONG Cristosal, Ruth López, sostienen pancartas frente al Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, el 4 de junio de 2025. (Marvin RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

La abogada salvadoreña Ruth López, crítica del Gobierno de Nayib Bukele, cumple este lunes un año “secuestrada” por el Estado salvadoreño, según denuncia su familia, y “continúa en total incomunicación” en un proceso penal “sin garantías de debido proceso”.

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