icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un sismo de magnitud 6,1 se registró a 18 km al oeste de Río Grande, a unos 300 km de Ciudad de Panamá, el 12 de octubre de 2026. (Captura de USGS)
Un sismo de magnitud 6,1 se registró a 18 km al oeste de Río Grande, a unos 300 km de Ciudad de Panamá, el 12 de octubre de 2026. (Captura de USGS)
Por Agencia AFP

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este lunes el centro sur de Panamá, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se reporten víctimas ni daños, tres días después del terremoto que dejó una treintena de heridos y a cientos sin vivienda.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.