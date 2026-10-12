Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este lunes el centro sur de Panamá, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se reporten víctimas ni daños, tres días después del terremoto que dejó una treintena de heridos y a cientos sin vivienda.

El temblor, que se sintió también con leve intensidad en Ciudad de Panamá, se registró a las 18H20 locales (23H20 GMT) y tuvo su epicentro 18 km al oeste de Río Grande, a unos 300 km de la capital, frente a la isla de Coiba.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó una réplica sísmica de 6,4 grados a la misma hora, a 32 km al suroeste de Soná, en la península de Azuero, golpeada por el terremoto del viernes.

Más de 400 réplicas se han registrado tras el terremoto y la actividad sísmica en Panamá se ha sentido incluso en la vecina Costa Rica.

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Algunos edificios colapsaron por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre en el centro del país, además causó pánico en la capital de rascacielos. (AFP)

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