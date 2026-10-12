Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este lunes el centro sur de Panamá, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se reporten víctimas ni daños, tres días después del terremoto que dejó una treintena de heridos y a cientos sin vivienda.
TE PUEDE INTERESAR
- Las fuertes lluvias dejan cinco ríos y un estero desbordados en tres provincias de Ecuador
- ¿Cómo los hutíes lograron atacar el aeropuerto de Riad pese a las sofisticadas defensas de Arabia Saudita?
- El terremoto de magnitud 7,7 en Panamá liberó la energía acumulada en un siglo, según geólogo
- ¿Por qué Trump pide a Ucrania reemplazar a Zelensky y pacta con Putin por el diésel ruso?
- Los hutíes de Yemen amenazan con una respuesta “dolorosa” si EE.UU. interviene en la guerra