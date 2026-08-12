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Un sismo de magnitud 5,5 sacudió la costa de El Salvador, además de Honduras y Nicaragua, el 12 de agosto de 2026. (Captura de USGS)
Un sismo de magnitud 5,5 sacudió la costa de El Salvador, además de Honduras y Nicaragua, el 12 de agosto de 2026. (Captura de USGS)
Por Agencia AFP

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este miércoles El Salvador, Honduras y Nicaragua sin que se reportaran víctimas ni daños, informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y observatorios locales de sismología.

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