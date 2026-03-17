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Resumen

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Una mujer alumbra con una linterna mientras camina con un hombre por una calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el 16 de marzo de 2026. (Foto de Yamil LAGE / AFP).
Una mujer alumbra con una linterna mientras camina con un hombre por una calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el 16 de marzo de 2026. (Foto de Yamil LAGE / AFP).
/ YAMIL LAGE
Por Agencia EFE

La isla de Cuba ha sufrido esta madrugada un terremoto de magnitud 6, percibido en las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba, que ha coincidido con un apagón que dejó a la mayor parte de su territorio sin suministro eléctrico, telefonía e internet.

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