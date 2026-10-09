El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reporta el sismo. Foto: X/ @igcpanamaup
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Por Redacción EC

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