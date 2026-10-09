Un fuerte sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes, minutos antes del mediodía, según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico fue registrado a las 12:56 p. m. (11:56 a. m. en Costa Rica) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con el reporte preliminar, el epicentro se localizó a 39 kilómetros al oeste de Tonosí. El temblor fue percibido en distintas zonas del país, según la información difundida.

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