Por Redacción EC
Un fuerte sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes, minutos antes del mediodía, según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico fue registrado a las 12:56 p. m. (11:56 a. m. en Costa Rica) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
De acuerdo con el reporte preliminar, el epicentro se localizó a 39 kilómetros al oeste de Tonosí. El temblor fue percibido en distintas zonas del país, según la información difundida.
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