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Un terremoto de magnitud 6,2 se registró al oeste de Cuba, el 8 de junio de 2026. (Captura de USGS)
Un terremoto de magnitud 6,2 se registró al oeste de Cuba, el 8 de junio de 2026. (Captura de USGS)
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió este lunes la región occidental de Cuba, sin reportes sobre daños personales o materiales hasta el momento, según un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional (Cenais).

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