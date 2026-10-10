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Socorristas caminan frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, en Penonomé, el 9 de octubre de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)
Socorristas caminan frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, en Penonomé, el 9 de octubre de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)
Por Agencia EFE

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes Panamá dejó al menos 27 heridos leves, unos 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas, entre ellas 142 residencias y 188 centros escolares, sin que se registren víctimas mortales, según el último balance de las autoridades panameñas.

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