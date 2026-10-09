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Resumen

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Fotografía de una Canal de Panamá, el 30 de octubre 2023, cerca a Ciudad de Panamá (Panamá). Foto: EFE/Bienvenido Velasco
Fotografía de una Canal de Panamá, el 30 de octubre 2023, cerca a Ciudad de Panamá (Panamá). Foto: EFE/Bienvenido Velasco
Por Agencia EFE

El Canal de Panamá informó este viernes que mantiene con normalidad sus operaciones tras el terremoto de 7,7 sacudió este viernes el sureste del país, sin registro de heridos aunque sí de algunos daños materiales según los primeros reportes.

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