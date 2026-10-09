Captura de video del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitando a los pacientes del hospital Aquilino Tejeira este viernes, luego de que fueran evacuados por un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco
Captura de video del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitando a los pacientes del hospital Aquilino Tejeira este viernes, luego de que fueran evacuados por un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco
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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitó Penonomé, una de las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes el país centroamericano, donde expresó su solidaridad a los afectados, sin aportar por el momento un reporte inicial de posibles víctimas mortales o heridos.

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