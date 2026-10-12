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Una carretera destruida por el terremoto de magnitud 7,7 el pasado viernes, en Búcaro, Panamá, el 11 de octubre de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)
Una carretera destruida por el terremoto de magnitud 7,7 el pasado viernes, en Búcaro, Panamá, el 11 de octubre de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)
/ Bienvenido Velasco
Por Agencia EFE

El reciente terremoto en Panamá liberó una importante cantidad de energía acumulada durante aproximadamente un siglo en el sistema de fallas Azuero-Soná, y aunque los sismos son impredecibles, no se esperaría uno igual en la zona, dijo este lunes a EFE el director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque.

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