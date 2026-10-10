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Resumen

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Una mujer camina cerca de escombros de casas dañadas por el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en La Villa de Los Santos, Panamá, el 10 de octubre de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)
Una mujer camina cerca de escombros de casas dañadas por el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en La Villa de Los Santos, Panamá, el 10 de octubre de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)
Por Agencia EFE

La primera noche tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes a Panamá, sin registro de víctimas pero sí de daños materiales según los reportes iniciales, ha estado marcada por las constantes réplicas de breve duración, que han hecho que muchos no pudieran dormir o lo hicieran a la intemperie.

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