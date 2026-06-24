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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronuncia un discurso ante funcionarios gubernamentales y extranjeros durante el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, el 19 de enero de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP).
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronuncia un discurso ante funcionarios gubernamentales y extranjeros durante el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, el 19 de enero de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP).
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se solidarizó este miércoles con el pueblo de Venezuela tras dos fuertes terremotos que sacudieron el caribe de ese país con apenas 39 segundos de diferencia.

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