00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González. (Gobierno de Puerto Rico vía X)
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González. (Gobierno de Puerto Rico vía X)
Por Agencia EFE

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, solicitó este miércoles “tranquilidad” y precaución a la población del archipiélago que está bajo alerta de tsunami, debido al terremoto de magnitud 7,1 que sacudió Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.