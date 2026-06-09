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Una vista aérea muestra el fuerte oleaje cerca del puerto de La Libertad antes de la llegada de la tormenta tropical Cristina a La Libertad, El Salvador, el 9 de junio de 2026. (Rudy QUIROZ / AFP)
Una vista aérea muestra el fuerte oleaje cerca del puerto de La Libertad antes de la llegada de la tormenta tropical Cristina a La Libertad, El Salvador, el 9 de junio de 2026. (Rudy QUIROZ / AFP)
/ RUDY QUIROZ
Por Agencia AFP

La aproximación de la tormenta tropical Cristina obligó el martes a cerrar restaurantes y suspender la pesca en Puerto La Libertad, como parte de las medidas de las autoridades salvadoreñas frente a un posible temporal, constataron periodistas de la AFP.

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