Los países de Centroamérica se mantienen en alerta ante los efectos de la tormenta tropical Cristina, que se formó el lunes en el océano Pacífico, informaron los servicios de protección civil.

El Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC, por sus siglas en inglés), en su último informe señaló que el centro de Cristina se acerca a la costa de Centroamérica con vientos sostenidos de 75 km/h.

El NHC alertó que la tormenta, que se dirige al norte a una velocidad de 9 km/h, provocará lluvias que pueden “producir inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas de terreno empinado”.

Frente a ello, las autoridades de protección civil de El Salvador y Guatemala declararon una “alerta naranja” de precaución.

El director de Protección Civil de El Salvador, Luis Alonso Amaya, dijo que fueron adecuados 180 albergues a nivel nacional ante las precipitaciones que provocará la tormenta en los próximos tres días.

Además, el gobierno salvadoreño suspendió las clases en todo el país para el martes y miércoles próximos ante posibles deslaves, inundaciones y “otros peligros”, indicó el Ministerio de Educación en un comunicado.

En Guatemala se espera que “los mayores acumulados de lluvia” se registren en el litoral, en el altiplano central y en valles del este del país, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, llamó a la población a mantenerse “alejada de la costa” por los riesgos que suponen las lluvias que se incrementaron desde el domingo.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de Honduras declaró, en tanto, alerta verde (vigilancia) en nueve departamentos.

El informe del NHC detalla que Cristina se moverá cerca de la costa de Nicaragua, Honduras y El Salvador hasta el martes y se pronostica “un fortalecimiento” de los vientos sostenidos durante los próximos días.

Con un poco más de 520.000 km2 y 50 millones de habitantes, Centroamérica es una de las regiones del mundo más vulnerables por el paso de huracanes que se forman en el Caribe y el Pacífico.

Esta región además alberga una treintena de volcanes activos y sufre constantes terremotos por formar parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

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