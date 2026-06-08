Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gráfico del cono de pronóstico experimental de ciclones tropicales de la tormenta tropical Cristina, desde el 8 de junio de 2026. (Centro Nacional de Huracanes)
Gráfico del cono de pronóstico experimental de ciclones tropicales de la tormenta tropical Cristina, desde el 8 de junio de 2026. (Centro Nacional de Huracanes)
Por Agencia AFP

Los países de Centroamérica se mantienen en alerta ante los efectos de la tormenta tropical Cristina, que se formó el lunes en el océano Pacífico, informaron los servicios de protección civil.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.