Vista del destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos a su llegada, este 26 de octubre de 2025, a Puerto España (Trinidad y Tobago). Foto: EFE/ Karla Ramoo
Trinidad y Tobago anuncia nuevos ejercicios militares con EE.UU.
anunció el viernes nuevos ejercicios militares con Estados Unidos, que encabeza operaciones en el Caribe contra el narcotráfico, tachadas por Venezuela como un plan para derrocar a su presidente, .

Es el segundo entrenamiento conjunto que realizan ambos países en menos de un mes. Un buque destructor estadounidense atracó a finales de octubre en costas trinitenses, a unos 10 km de Venezuela.

El ministerio de Relaciones Exteriores indicó que estos nuevos ejercicios se realizarán entre el 16 y 21 de noviembre.

“Esta próxima actividad forma parte de nuestra larga historia de colaboración” entre ambos países. “Demuestra la sólida relación entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos”, señaló.

Venezuela denuncia que las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos son una excusa para , a quien la Casa Blanca considera ilegítimo y señala de encabezar un cartel de la droga.

El USS Gravely, un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, llegó a Trinidad y Tobago el 26 de octubre de 2025 para realizar maniobras conjuntas cerca de la costa de Venezuela. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP
Washington desplegó desde septiembre en el Caribe.

Y bombardeó 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

La llegada del USS Gravely a Trinidad y Tobago, el 26 de octubre, impactó en las relaciones con Venezuela, que suspendió un acuerdo gasífero conjunto y .

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo 26 de octubre a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro. (AFP)

