Trinidad y Tobago anuncia nuevos ejercicios militares con EE.UU.

Trinidad y Tobago anunció el viernes nuevos ejercicios militares con Estados Unidos, que encabeza operaciones en el Caribe contra el narcotráfico, tachadas por Venezuela como un plan para derrocar a su presidente, Nicolás Maduro.
Es el segundo entrenamiento conjunto que realizan ambos países en menos de un mes. Un buque destructor estadounidense atracó a finales de octubre en costas trinitenses, a unos 10 km de Venezuela.
El ministerio de Relaciones Exteriores indicó que estos nuevos ejercicios se realizarán entre el 16 y 21 de noviembre.
“Esta próxima actividad forma parte de nuestra larga historia de colaboración” entre ambos países. “Demuestra la sólida relación entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos”, señaló.
Venezuela denuncia que las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos son una excusa para derrocar a Maduro, a quien la Casa Blanca considera ilegítimo y señala de encabezar un cartel de la droga.
Washington desplegó desde septiembre buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe.
Y bombardeó 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.
La llegada del USS Gravely a Trinidad y Tobago, el 26 de octubre, impactó en las relaciones con Venezuela, que suspendió un acuerdo gasífero conjunto y declaró persona non grata a la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar.
