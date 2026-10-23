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Resumen

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Un vehículo de las Fuerzas Armadas de Haití patrulla una calle en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE/ Patrice Noel
Un vehículo de las Fuerzas Armadas de Haití patrulla una calle en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE/ Patrice Noel
Por Agencia EFE

Un contingente de El Salvador llegó este jueves a Puerto Príncipe para apoyar las operaciones de búsqueda de cuatro militares de ese país que hacen parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), desaparecidos el pasado domingo tras una emboscada en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de la capital haitiana.

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