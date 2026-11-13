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Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió este viernes algunas partes de República Dominicana. Foto: USGS
Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió este viernes algunas partes de República Dominicana. Foto: USGS
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió este viernes algunas partes de República Dominicana, sin reportes preliminares de daños materiales o a personas, aunque se realizaron algunas evacuaciones preventivas en la capital.

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