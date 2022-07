La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador capturó el sábado a Gloria Estefany Ramírez Carías, una estudiante de enfermería de 22 años, acusada de asesinar a su presunta amiga, embarazada de siete meses, y de inducirle el parto para luego simular que era la madre del bebé.

Las investigaciones indican que la víctima, identificada como Victoria Karina Hernández Callejas, de 21 años, fue localizada sin vida el sábado 9 de julio pasado al interior de la vivienda de Ramírez Carías, en el municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate.

Familiares cercanos de la víctima, quienes conversaron con La Prensa Gráfica bajo condición de anonimato, explicaron que reportaron a la joven como desaparecida el 8 de julio. Ese día salió de su casa en Nahuizalco con destino a la Unidad de Salud de Sonzacate, debido a su control prenatal. Sin embargo, Hernández Calleja dejó de responder su celular y no se presentó a trabajar.

“Le llamamos al celular y no contestaba. Tampoco llegó a trabajar. Fuimos a buscarla al día siguiente a hospitales y nada”, explicó uno de los familiares. Al mediodía del sábado, agregaron, la PNC se presentó a la casa de la familia de la joven y les informaron que había sufrido un accidente y estaba muerta. “Yo no daba crédito a lo que me decían”, agregó.

Las investigaciones indican que la ahora detenida acudió al Hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate, acompañada de un hombre y con un bebé, a quien dijo haber dado a luz en su casa. Sin embargo, los médicos dieron aviso a las autoridades, porque los hechos que la mujer relataba no coincidían con sus condiciones ni sobre cómo, según ella, había sido la labor de parto.

Tras este aviso, las autoridades inspeccionaron la vivienda de Ramírez Carías, localizando el cadáver de Victoria Karina, por lo que se procedió a la detención de ambos. La familia de la víctima identificó a la mujer capturada como amiga de la fallecida. La identidad del hombre no fue revelada por las autoridades.

El Instituto de Medicina Legal de Sonsonate estableció como causa de muerte la asfixia por compresión mecánica de cuello. No obstante, los familiares de la joven dijeron a este periódico que el cuerpo presentaba múltiples lesiones en la cabeza, que al parecer habrían sido producidas por arma blanca, de tipo machete.

Las investigaciones indican que la joven habría sido sometida a labores de parto para obligarla a dar a luz al bebé y se presume que en el hecho también participó una persona con conocimientos en esta área, por lo que el proceso sigue abierto a más capturas relacionadas con el hecho. Fuentes policiales confirmaron la detención del compañero de vida de la fallecida y padre del bebé, quien está en vías de investigación por su presunta participación en el crimen.

“Estaba por cumplir 22 años en agosto. Estaba feliz de convertirse en madre. Me le arrebataron sus sueños y de nosotros. Es un momento muy difícil para la familia (...). Lo único que queda es confiar en la plena justicia de Dios”, manifestó uno de los familiares.

Los familiares de Victoria dijeron tener conocimiento que la detenida también se encontraba en estado de embarazo, pero que semanas atrás habría perdido al bebé por complicaciones de salud. La mujer será acusada de los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado imperfecto y simulación de embarazo o parto.