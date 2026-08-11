Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, nieto del expresidente de Cuba, Raúl Castro, y uno de los interlocutores de Washington en el diálogo con La Habana fue señalado por presuntos lazos con una red cubana en México dedicada al tráfico de personas, publica este martes The New York Times.

Según documentos judiciales revisados por el diario, Rodríguez Castro fue señalado por supuestamente utilizar su influencia en los círculos de poder en la isla para proteger una operación de contrabando a gran escala que sacaba personas de Cuba y, a la vez, introducía mercancías ilícitas en el país.

En concreto, el sobrino nieto de Fidel Castro habría facilitado la entrada a la isla de mercancías compradas con tarjetas de crédito robadas a cambio de recibir artículos de lujo como soborno, además de permitir la libre circulación de delincuentes buscados, de acuerdo con fuentes entrevistadas por el Times.

La red de tráfico, conocida como la ‘Mafia cubana de Quintana Roo’ por haber operado en ese estado mexicano, fue investigada por autoridades federales de EE.UU. en un proceso en 2020 que resultó en penas de varias décadas de prisión para al menos 21 personas.

El Cangrejo, de 42 años, no ha sido imputado y no está claro si es objeto de una investigación en curso, señala el diario en un perfil que lo sitúa como una figura clave en el diálogo entre Cuba y EE.UU. y como posible próximo líder del país caribeño, en un escenario de cambios políticos y económicos que exige Washington.

Sin embargo, su nombre fue mencionado a los fiscales estadounidenses por al menos dos miembros de la organización criminal, que señalaron al familiar de los Castro como colaborador de la organización y de facilitar el paso seguro de sus miembros hacia y desde Cuba.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el grupo criminal utilizaba embarcaciones robadas en Florida para trasladar de manera clandestina a cubanos que querían salir de la isla hacia Estados Unidos.

Entre los migrantes que fueron trasladados ilegalmente por la ‘Mafia cubana de Quintana Roo’ se incluyen jugadores profesionales de béisbol como el campocorto Adeiny Hechavarría y el jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, según precisa el Times en otro artículo publicado este mismo martes.

Raúl Castro con su nieto y guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", a quien expertos relacionan con Gaesa.

La Habana ha rechazado estas acusaciones contra Rodríguez Castro, tachándolas de “calumnias”.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos R. Fernández de Cossío, dijo a The New York Times que aunque “no hay duda” de que existen organizaciones criminales en América Latina que se lucran con el tráfico de migrantes hacia EE.UU., aseguró que no tienen “ningún vínculo con el Gobierno cubano”.

La figura de Rodríguez Castro recientemente ha alcanzado notoriedad internacional después de ser ampliamente conocido en la isla por ser acompañante inseparable de su abuelo durante y después de su paso por la Presidencia, entre 2006 y 2018.

A pesar de no ocupar oficialmente un cargo público, ha ganado relevancia como representante del Gobierno de Miguel Díaz-Canel en las conversaciones con la Administración del presidente, Donald Trump, un papel que no ha sido bien recibido entre varios representantes de la izquierda cubana.

De momento, Rodríguez Castro no ha sido incluido en las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra el presidente cubano y varios miembros de la familia Castro.

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