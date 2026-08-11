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Resumen

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Fotografía del 16 de enero de 2026 que muestra al nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, durante un evento en el cementerio de Colon, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA/ ARCHIVO
Fotografía del 16 de enero de 2026 que muestra al nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, durante un evento en el cementerio de Colon, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA/ ARCHIVO
Por Agencia EFE

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, nieto del expresidente de Cuba, Raúl Castro, y uno de los interlocutores de Washington en el diálogo con La Habana fue señalado por presuntos lazos con una red cubana en México dedicada al tráfico de personas, publica este martes The New York Times.

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