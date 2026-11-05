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La bloguera disidente cubana Yoani Sánchez pronuncia un discurso en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, Chile, el 22 de abril de 2015. (VLADIMIR RODAS / AFP)
La bloguera disidente cubana Yoani Sánchez pronuncia un discurso en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, Chile, el 22 de abril de 2015. (VLADIMIR RODAS / AFP)
/ VLADIMIR RODAS
Por Agencia AFP

Yoani Sánchez, una de las figuras más conocidas del periodismo independiente en Cuba, anunció que se encuentra en libertad tras su breve detención el jueves en La Habana, donde también fueron apresadas dos integrantes del movimiento Damas de Blanco, incluida su líder.

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