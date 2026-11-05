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La periodista cubana Yoani Sánchez, directora del periódico digital independiente 14Ymedio, detenida en La Habana el 5 de noviembre de 2026. (X @yoanisanchez)
La periodista cubana Yoani Sánchez, directora del periódico digital independiente 14Ymedio, detenida en La Habana el 5 de noviembre de 2026. (X @yoanisanchez)
Por Agencia EFE

La periodista Yoani Sánchez, directora del periódico digital independiente 14Ymedio, fue detenida este jueves en La Habana, capital de Cuba, denunció ese medio fundado por ella en 2014.

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