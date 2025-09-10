Escucha la noticia
Charlie Kirk: Detienen a sospechoso de asesinar a activista en EE.UU.Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El comentarista Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump, fue asesinado este miércoles de un disparo durante un multitudinario evento en una universidad de Utah, causando una enorme conmoción entre las filas republicanas en un momento marcado por el aumento de la violencia política en el país.
El sospechoso de haberle disparado y asesinado al activista conservador fue detenido horas después del atentado, según informe del FBI.
Newsletter Vuelta al Mundo
“El sospechoso de este tiroteo horrible el día de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk está ahora detenido”, escribió Patel en la red X, donde prometió “actualizaciones cuando estén disponibles”.
El momento del disparo, que se produjo instantes después de que hablara sobre la violencia armada en EE.UU., fue captado desde varios ángulos por la multitud presente en el evento y difundido en redes sociales.
Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en honor a Kirk, “un verdadero gran patriota estadounidense”.
Una portavoz de UVU, Ellen Treanor, indicó por su parte que el sospechoso disparó al activista conservador desde unos 180 metros, según detalló Fox News.
El comentarista, que residía en el estado de Arizona, en el suroeste de EE.UU., solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.
Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mitines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.
Su evento en Utah formaba parte de su primera parada por una gira planificada por varias universidades del país para movilizar a la juventud.
TE PUEDE INTERESAR
- Quién era Charlie Kirk, la cara joven del movimiento MAGA dispuesta a debatir a sus oponentes | PERFIL
- El arrestado por el tiroteo a Charlie Kirk no es el autor del disparo, según NYT
- Consejero de Trump a punto de convertirse en un gobernador de la Reserva Federal
- Embarcación venezolana bombardeada por EE.UU. había girado poco antes del impacto, según NYT
Contenido sugerido
Contenido GEC