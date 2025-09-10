Charlie Kirk: Detienen a sospechoso de asesinar a activista en EE.UU.

El comentarista Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump, fue asesinado este miércoles de un disparo durante un multitudinario evento en una universidad de Utah, causando una enorme conmoción entre las filas republicanas en un momento marcado por el aumento de la violencia política en el país.

El sospechoso de haberle disparado y asesinado al activista conservador fue detenido horas después del atentado, según informe del FBI.

“El sospechoso de este tiroteo horrible el día de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk está ahora detenido”, escribió Patel en la red X, donde prometió “actualizaciones cuando estén disponibles”.

El momento del disparo, que se produjo instantes después de que hablara sobre la violencia armada en EE.UU., fue captado desde varios ángulos por la multitud presente en el evento y difundido en redes sociales.

Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en honor a Kirk, “un verdadero gran patriota estadounidense”.

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad cargando al joven activista e influencer de derecha Charlie Kirk tras recibir un disparo durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025 (Foto: Jeremy King / UGC / AFP)

Una portavoz de UVU, Ellen Treanor, indicó por su parte que el sospechoso disparó al activista conservador desde unos 180 metros, según detalló Fox News.

El comentarista, que residía en el estado de Arizona, en el suroeste de EE.UU., solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mitines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

Su evento en Utah formaba parte de su primera parada por una gira planificada por varias universidades del país para movilizar a la juventud.