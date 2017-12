El gobierno de Venezuela decidió liberar durante las fiestas navideñas a unos 80 opositores que participaron en violentas protestas contra el presidente Nicolás Maduro este año y en 2014, un primer grupo de los cuales fue excarcelado la noche de este sábado.



#23Dic | Beneficiarios de las medidas alternativas de la privación de libertad de presuntos responsables en los hechos de violencia política en 2014 y en 2017, se presentan ante la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública en la sede de la @ANC_ve pic.twitter.com/pcIMmX2b7l — Constituyente (@ANC_ve) 23 de diciembre de 2017

La presidenta de la oficialista Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció la decisión de la Comisión de la Verdad -que ella encabeza- y recibió en la tarde a varios de los presos que serían liberados esta noche, tras exámenes médicos, para "pasar las navidades con sus familiares".



"Hemos dado recomendación de beneficio para más de 80 personas. Son unas recomendaciones que ya se hicieron del conocimiento de los distintos órganos del sistema de justicia penal, así como al presidente", señaló la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez.



Según Rodríguez, quien también encabeza la denominada Comisión de la Verdad, los beneficiados son procesados o condenados "tanto en la jurisdicción civil como militar" y entre las "fórmulas alternativas a la privativa de libertad" propuestas figura el trabajo comunitario.



Según expuso la presidenta de la Asamblea Constituyente horas antes, quienes resulten beneficiados deberán presentarse ante la comisión en los próximos días "como un sentido pedagógico, de la cultura de paz y tolerancia".

"Que se entienda definitivamente que los hechos promovidos por la oposición venezolana extremista y que causaron la muerte de venezolanos no vuelvan a repetirse", expresó Rodríguez, quien destacó que la recomendación de la Comisión de la Verdad se produce en Navidad, que es "momento de reconciliación".



--- Los 'beneficiados' ---



Se trata de personas arrestadas durante las protestas que exigieron la salida de Maduro en 2014, que dejaron 43 muertos, y las que se registraron entre abril y julio pasados, con saldo de unos 125 fallecidos.



En el grupo está el alcalde de Irribarren (Barquisimeto, estado Lara), Alfredo Ramos, detenido a fines de julio y condenado a 15 meses de cárcel, y una docena de policías del municipio Chacao (este), bastión opositor de Caracas.



"Me siento feliz por la libertad, estoy con mi familia que (...) fue el gran soporte, fue una prueba dura, bastante difícil. Fue una detención arbitraria, injusta, no cometí ningún delito", declaró Ramos a periodistas, al salir en libertad.



Esta semana, la oposición pidió al presidente Maduro liberar a "presos políticos" antes de Navidad como una señal de que corregirá su rumbo.



La situación de los políticos encarcelados forma parte de negociaciones que llevan a cabo el Gobierno y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en República Dominicana para resolver la grave crisis política y económica del país, y cuya tercera ronda será el 11 y 12 de enero.



Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 268 presos políticos, lo que el Gobierno niega pues asegura que se trata de detenidos por acciones de violencia, conspiración o traición.



El pasado jueves, el Mercosur exigió a Venezuela la liberación de opositores presos y el respeto a la democracia y los derechos humanos, en una cumbre regional del bloque celebrada en Brasilia.



Fuente: Agencias