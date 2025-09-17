La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y la Fiscalía de Arica desarticularon el último jueves una operación de tráfico de drogas en el Paso Fronterizo Chacalluta, donde se incautaron 11,6 kilos de ketamina. Dos de los cinco imputados son miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP).

Durante la madrugada del martes 16 de septiembre, un vehículo que había cruzado por el paso fronterizo fue detenido en la Avenida Capitán Ávalos de la capital regional. El conductor, un policía activo peruano, llevaba escondidos dentro del automóvil varios paquetes de droga.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Un segundo vehículo fue detenido por la PDI, en el que se desplazaban otros cuatro ciudadanos peruanos, entre ellos tres civiles y otro efectivo activo de la PNP.

Aunque la droga fue incautada en el primer vehículo, el persecutor confirmó que “los vehículos estaban vinculados entre sí, lo cual pudo verificarse con las primeras indagatorias”, según informa T13 de Chile.

Por otro lado, según declaraciones de la subprefecta Geraldine Chacana, jefa (s) de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Arica, que recoge BioBioChile, los imputados “habían ingresado a bordo de dos vehículos por el control fronterizo de Chacalluta, con un total de 11 kilos de ketamina”.

El operativo fue el resultado de meses de investigación y permitió desmantelar una red que utilizaría vehículos acondicionados para transportar la droga, la cual estaría destinada a bandas criminales como “Los Gallegos” o “El Tren de Aragua”.

Los cinco implicados quedaron detenidos

Durante la jornada de este miércoles, según reporta el medio local La Cuarta, la Fiscalía de Arica formalizó y dejó en prisión preventiva a los cinco ciudadanos peruanos que fueron detenidos.

La Policía de Investigaciones de Chile y la Fiscalía de Arica desarticulan una operación de tráfico transnacional en el control fronterizo de Chacalluta. Foto: Fiscalía Arica-Parinacota

Rodrigo González Vega, fiscal jefe de Análisis Criminal de Arica, señaló que este caso “se da en el contexto de un foco investigativo que hay respecto a organizaciones criminales que se dedican a la importación de droga desde el Perú hacia Chile”.

Los ciudadanos peruanos fueron formalizados por tráfico ilícito de estupefacientes, y se fijó para cada uno de ellos la medida cautelar de prisión preventiva, además de un plazo de 100 días de investigación.

Finalmente, la Policía de Investigaciones detalló que la ketamina incautada equivalía a 46 mil 600 dosis, y estaba valorizada en 699 millones de pesos.