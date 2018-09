Trece restaurantes de Florida fueron cerrados tras una inspección sanitaria realizada por las autoridades de los condados de Miami Dade y Broward. Entre ellos se encuentra el restaurante peruano Ceviche Inka, en donde los inspectores señalaron que hallaron cucarachas, según informó el portal de noticias Miami Herald.



El medio señala que en Ceviche Inka, ubicado en Miami Dade, el inspector vio muchas cucarachas: "cuatro muertas detrás de un congelador, dos vivas junto al fregadero de la cocina, una viva y una muerta debajo de la parrilla de la cocina, una que se arrastraba en la puerta del armario y una cucaracha muerta pegada en el interior de la puerta de un armario, una viva en la pared de la cocina y cuatro muertas más".



El inspector también informó que el pescado crudo o poco cocido que se ofrece no ha sido tratado adecuadamente. “El pescado debe estar completamente cocido o deber ser descartado. Los empleados no pudieron llegar al lavamanos porque estaba bloqueado por un tacho de basura. No hay papel toalla o dispositivo mecánico para secar las manos. Se siente un hedor en el establecimiento, en especial en el área de la cocina”, dijo la autoridad.



Durante la inspección se observó "residuos manchados" en las manijas del refrigerador. Dentro del artefacto se detectó que el pescado almacenado no estaba cubierto con papel film. Además, había comida que los trabajadores no supieron responder cuántos días llevaba guardada.



Se supo además que: "Ceviche Inka no informó el cambio de asientos que afecta el arancel de la licencia, la Ley de aire interior limpio, la aprobación del sistema de alcantarillado u otros requisitos relacionados. Observado aproximadamente 70 escaños en el establecimiento, la licencia muestra solo 30”.



Los otros establecimientos cerrados fueron Bocas Grill, por presencia de ratas; Carl's Seafood Restaurant, donde el inspector vio cucarachas vivas debajo de la pequeña mesa del mostrador; China Buffet, también por presencia de cucarachas; Cilantro y limas; Fortune Dragon; Gari Maria; Holiday Inn; Restaurante chino Mingies, por presencia de roedores; Restaurante Southern Long Gong; The Steakout; Wingstop; Restaurante chino Yi-Wong.

Fuente: Miami Herald