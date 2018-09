Colombia: El restaurante que funciona dentro de una cárcel y es atendido por reas

Segundas oportunidades", se puede leer en la entrada de uno de los restaurantes de moda en Colombia, el "Interno", cuya particularidad es que funciona dentro de una cárcel y es atendido por las mujeres privadas de libertad que cumplen allí su condena.

Buscando precisamente una manera de darles a ellas una segunda oportunidad en sus vidas, desde diciembre de 2016 comenzó a funcionar este local de cocina gourmet en la cárcel femenina de San Diego, ubicada en la turística zona del casco histórico de Cartagena.

Allí, reclusas están encargadas no solo de atender las mesas, sino que también de cocinar platos como ceviche en leche de coco y posta cartagenera, una preparación de carne colombiana. Y de esta forma logran "aprender destrezas diseñadas para ayudarles en la reintegración en la sociedad", indicaron en la revista Time, donde se incluyó este restaurante en la lista de los lugares a los que hay que ir a comer este 2018.



"Interno" fue idea de la actriz y modelo colombiana Johana Bahamón, que conoció un proyecto similar en Milán y quiso reproducirlo en su país, donde llevaba años trabajando con comunidades carcelarias, indicó el medio local El Tiempo.



Su interés por trabajar con reclusas surgió hace seis años, cuando fue invitada como jurado a un concurso de belleza realizado dentro de una prisión. Entonces, quedó impactada por las condiciones en las que viven las mujeres dentro de las cárceles, en muchos casos, hacinadas en las celdas. "Por las películas, todos creen que saben cómo es la vida en prisión", dijo a NBC News. "Pero la realidad es diferente, vi su lucha por sobrevivir y superar el día a día", agregó.

Una percepción distinta de las mujeres privadas de libertad

Expertos internacionales prepararon a las mujeres de la cárcel de San Diego en cocina, atención al cliente y hasta protocolo, por lo que muchas de ellas esperan seguir trabajando en el rubro gastronómico cuando recuperen su libertad. Esto podría concretarse de forma más rápida si Bahamón da forma a su proyecto "Externa", un restaurante que sería manejado por ex reclusas. "Estamos en el lugar perfecto porque tenemos muchos turistas en Cartagena, y quería mostrarles a todos los visitantes que creo en estas mujeres y no les tengo miedo", ha comentado la gestora de esta idea a la prensa internacional.



Y tan bien le ha ido con su restaurante con capacidad para 60 personas, que algunos rostros conocidos como el cantante Carlos Vives y el ex Presidente colombiano Juan Manuel Santos, al igual que actores y futbolistas, se han dejado ver allí.



El local se separa del recinto penitenciario solo por una puerta de acero. Del otro lado, "la vida es muy diferente, muy bipolar", describió una de las reas que trabaja en "Interno". "Un día todo está bien. Al día siguiente todos gritan y lloran", explicó.

Este es un escenario complejo para preparar a alguien para reintegrarse a la sociedad, y por eso Bahamón apostó por esta iniciativa y de paso, desafiar la percepción que la gente tiene de las mujeres privadas de libertad, haciendo que se relacionen en el restaurante. "(Ellas) son juzgadas al instante, pero la mayoría son solo seres humanos que han cometido errores", comentó.

