¿Cómo se conocieron Meghan Markle y el príncipe Harry?

Aunque parezca difícil de creer, todo ocurrió en una cita a ciegas.



El príncipe Harry, de 33 años, y su prometida, la estadounidense Meghan Markle, de 36, quienes se casan este sábado 19 de mayo, en Reino Unido, se conocieron por una amiga en común.

Y todo fue en un encuentro planificado en 2016, según contó la pareja en una entrevista a la BBC en noviembre de 2017 cuando anunciaron su compromiso.

Markle dijo que "no sabía mucho" sobre el príncipe Harry, sexto en la línea de sucesión al trono británico, antes de conocerlo.



"Lo único que le pregunté a mi amiga cuando dijo que quería presentarnos fue: '¿Es agradable?' Si no lo es, no tiene sentido".

El príncipe también dijo que no conocía a Markle antes de ese primer encuentro en Londres, ya que nunca había visto la serie de televisión Suits en la que Meghan interpretaba a la abogada Rachel Zane.

"Las estrellas se alinearon"



A partir de ese momento todo ocurrió bastante rápido.



Dos citas más tarde se fueron a acampar juntos a Botsuana, en el sur de África.



"Acampamos juntos bajo las estrellas, fue absolutamente fantástico", dijo Harry.

El príncipe y Meghan Markle anunciaron su compromiso el 28 de noviembre de 2017 y contaron que él le propuso matrimonio a ella a principios de ese mes durante una "noche normal y típica para nosotros" en su casa en el Palacio de Kensington mientras la pareja preparaba pollo asado.

"Una de las primeras cosas que comenzamos a hablar cuando nos conocimos fueron las diferentes cosas que queríamos hacer en el mundo y cuán apasionados estábamos por ver cambios", agregó Meghan.



En otra parte de la entrevista, el príncipe Harry dijo que junto a Meghan quieren "poder llevar adelante los compromisos correctos, nuestro trabajo y tratar de inspirar a otros, a la generación más joven para que puedan ver el mundo en el sentido correcto".

"El hecho de que me enamoré de Meghan tan increíblemente rápido fue una confirmación para mí de que las estrellas estaban alineadas, todo era perfecto", aseguró.

La pareja se conoció en 2016 por una amiga en común.

¿Qué hay que saber de la boda?

​

Cuándo: 19 de mayo al mediodía (hora local). Para dar una idea de horarios: en la costa este de Estados Unidos será a las 7 de la mañana y la oeste a las 4. En Ciudad de México, Panamá, Colombia y Ecuador, Chile y Argentina, a las 6 de la mañana. En Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras, a las 5.



Dónde: Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, a 34 km al oeste de Londres.

Después de la ceremonia, los recién casados harán una procesión por la ciudad de Windsor, que alberga el Castillo de Windsor, una de las residencias oficiales de la Reina. La pareja eligió el carruaje Ascot Landau, que se usa en eventos estatales oficiales y ceremoniales.

Invitados: Alrededor de 1.200 miembros del público, muchos de ellos destacados por su trabajo de caridad, fueron invitados a ver la ceremonia en los jardines del Castillo de Windsor. Otras 600 personas son las invitadas a un almuerzo privado. Por la noche, los recién casados harán una fiesta con 200 de sus amigos más cercanos.



El príncipe William será el padrino de la boda, en retribución por el hecho de que el príncipe Harry asumió ese papel durante el casamiento de su hermano en 2011. "La venganza es dulce", dijo William.



Se espera que los padres de Meghan, Thomas Markle y Doria Radlan, asistan a la boda de su hija, incluso que su padre la acompañe hasta el altar.



Harry fue el padrino de la boda de su hermano, el príncipe William.

Pastel: será un clásico pastel de bodas blanco hecho por la chef estadounidense Claire Ptak. Preparará una torta de flor de sauco y limón "que incorporará los sabores intensos de la primavera". Estará cubierta con crema de mantequilla y decorado con flores frescas, según describió el Palacio de Kensington.

Fuente: BBC