La controversia que enfrenta a Trump con The Washington Post y Amazon

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este sábado a acusar a Amazon de estafar al servicio postal nacional y consideró que el diario The Washington Post actúa como "lobby" del gigante de comercio electrónico, con quien comparte dueño, el millonario Jeff Bezos.

Trump estimó que The Washington Post está haciendo campaña en favor de la empresa como un "lobby" o grupo de presión y, por ello, exigió al medio que se registre oficialmente como tal. El Mandatario estadounidense emitió sus polémicos mensajes en Twitter mientras permanece en su club privado de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).

"Se está informando de que el servicio postal de EE.UU. perderá en promedio 1,50 dólares por cada paquete que entregue para Amazon. Eso equivale a miles de millones de dólares", dijo en Twitter.

Trump hizo referencia a un artículo de The New York Times basado en un informe de Citigroup y en el que se explica que los precios de envío de paquetes en el servicio postal nacional están por debajo del precio del mercado, lo que desemboca en beneficios para Amazon, que es uno de sus clientes principales.

El diario, al que Trump llamó "el falso Washington Post", se defendió de las acusaciones del mandatario y aseguró que opera de forma independiente a Amazon, aunque pertenezca a Bezos. El Servicio Postal estadounidense es una agencia independiente del gobierno federal y cuenta con 500.000 empleados. En 2016 registró en pérdidas de 5.600 millones de dólares.

No es la primera vez que Trump carga contra Amazon, a quien ha criticado por "no pagar impuestos" por sus ventas en internet y provocar la pérdida de empleos en ciudades de todo Estados Unidos.



Este mismo jueves, el jefe de Estado responsabilizó a Amazon de la pérdida de "muchos miles" de negocios minoristas.



"He expresado mi preocupación con Amazon mucho antes de las elecciones. A diferencia de otros, pagan poco o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, usan nuestro sistema postal como repartidor (lo que causa una tremenda pérdida para los EE. UU.) Y están poniendo fuera del negocio a muchos miles de minoristas", escribió.



El miércoles el portal Axios publicó un artículo en el que afirmaba que Trump estaba "obsesionado" con Amazon y, en reacción, la compañía experimentó dos retrocesos seguidos en Wall Street con una caída del 4%.



