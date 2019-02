Corea del Sur y EE.UU. acuerdan reparto de costos de despliegue militar

Corea del Sur y Estados Unidos alcanzaron un nuevo acuerdo el domingo sobre cuánto debería pagar Seúl por la presencia militar estadounidense en su territorio, dijo un funcionario. Las negociaciones previas fallidas plantearon dudas sobre una alianza con décadas de historia.

El año pasado, Corea del Sur abonó unos US$ 830 millones, alrededor del 40% del costo del despliegue de 28,500 soldados, cuya presencia busca disuadir a Corea del Norte de una posible agresión. Donald Trump dijo que la aportación de Seúl debería ser mayor.

Los aliados no cerraron un acuerdo en 10 rondas de conversaciones previas. El Ministerio de Exteriores de Seúl anunció el domingo la firma de un nuevo acuerdo. El pacto a cinco años de 2014, que contenía el pago realizado el año pasado, expiró a finales de 2018.

Algunos conservadores del Sur mostraron su preocupación por el debilitamiento de la alianza con Washington ante el estancamiento en las negociaciones para el desarme nuclear del Norte.

Señalaron que Trump podría utilizar las fallidas negociaciones sobre el reparto de los costos militares como una excusa para retirar parte de sus tropas, como moneda de cambio en las negociaciones con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Trump, dijo el pasado domingo en el programa "Face the Nation", de la televisora CBS, que no tenía planes para sacar a las tropas del Sur.

El mandatario anunció, además, esta semana que su segunda cumbre con Kim se celebrará a finales de febrero en Hanoi, Vietnam.

El primer encuentro entre los dos mandatarios tuvo lugar en junio en Singapur y acabó con un vago compromiso de Kim para “la completa desnuclearización de la Península de Corea”.

El término ya había sido empleado por la maquinaria de propaganda norcoreana para alegar que la desnuclearización solo podría lograrse tras la retirada de las tropas estadounidenses del Sur.

El ministerio surcoreano no reveló de inmediato los términos económicos del nuevo acuerdo. La agencia surcoreana de noticias Yonhap reportó por su parte que Seúl pagará alrededor de 1.04 billones de wones (US$ 924 millones) en 2019 frente a los 1.13 billones de wones (US$ 1,000 millones) que pedía Washington.



Agencia AP