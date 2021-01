Conforme a los criterios de Saber más

Un jefe de Estado más anunció en las últimas horas que dio positivo al COVID-19. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es uno de los tantos líderes de nuestro continente que contrajeron la enfermedad desde mediados del año pasado. Antes de AMLO, cinco mandatarios en América la sufrieron, pero también la superaron y pudieron salir del aislamiento con éxito.

Según Statista, son 17 presidentes y primeros ministros en el mundo los que han contraído la enfermedad. Entre los primeros ministros de Estado, se encuentran Boris Johnson, del Reino Unido; Mikhail Mishustin, de Rusia; Nikol Pashinyan, de Armenia; Byko Borissov, de Bulgaria; Ambrose Dlamini, de Esuatini (este último fallecido tras estar hospitalizado por la enfermedad).

Asimismo, enfermaron de coronavirus los presidentes Juan Orlando Hernández (Honduras), Jair Bolsonaro (Brasil), Jeanine Áñez (Bolivia), Alexander Lukashenko (Bielorrusia), Alejandro Giammattei (Guatemala), Donald Trump (Estados Unidos), Andrzej Duda (Polonia), Abdelmadjid Tebboune (Argelia), Marcelo Rebelo (Portugal) y Armen Sarkissian (Armenia).

A continuación, repasamos el proceso que siguieron algunos de los mandatarios de Estado en América, quienes direccionaron todos los reflectores hacia la espera de su recuperación apenas anunciaron haber sido infectados.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (MÉXICO)

“Hay quien dice que por lo del coronavirus no hay que abrazarse. Pero hay que abrazarse, no pasa nada”, dijo López Obrador dos semanas después de darse a conocer en febrero el primer caso de contagio por el virus en su país.

Después de Donald Trump, era el líder más reticente sobre el uso de mascarillas para prevenir el contagio de COVID-19. Hasta que lo contrajo.

“Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos”, señaló el mandatario izquierdista el domingo 24 en un mensaje nocturno en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter, reportó AFP.

Andrés Manuel López Obrador participa del undécimo aniversario de la revolución mexicana en el Monumento de la Revolución de México el 20 de noviembre del año pasado. (Foto: AFP)

El líder de México tuvo tres actividades públicas este fin de semana, la última de ellas este domingo en el estado de San Luis Potosí (norte). También ha realizado viajes a distintos puntos del país los anteriores fines de semana, donde encabezó actos por lo general al aire libre y con pocas personas.

El 24 de diciembre, México fue el primer país latinoamericano en comenzar a aplicar la vacuna contra el COVID-19, en este caso, la desarrollada por el dúo farmacéutico estadounidense-alemán de Pfizer/BioNTech.

En la primera fase, están siendo inmunizados el personal médico que atiende la epidemia y los maestros del estado de Campeche (este). Por su parte, López Obrador declinó ser vacunado con las primeras dosis y dijo que esperaría su turno en marzo, cuando corresponda aplicar la vacuna a los mayores de 65 años. AMLO tiene 67.

DONALD TRUMP (EE.UU.)

A sus 74 años, con 110,7 kg y 1,9 metros de altura (una persona obesa) y reacio a admitir el brutal impacto de la COVID-19, el expresidente de Estados Unidos se contagio por coronavirus en inicios de octubre del año pasado y presentó síntomas leves, al mismo tiempo que su esposa, informó BBC.

“Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos juntos!”, escribió en Twitter el 2 de octubre, cuando aún tenía acceso a la plataforma.

Donald Trump no presentó ningún incidente de salud preocupante durante la inoculación de la inyección elaborada por la compañía Regeneron. Se trata de uno de los tratamientos más prometedores para combatir al coronavirus, que se encontraba en etapa de investigación, informó el médico presidencial Sean P. Conley. (Foto: AFP)

Fue muy conocida su postura contraria al uso de mascarillas y su reticencia a guardar la distancia social advertida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante las reuniones sociales y oficiales.

Trump entró en recuperación al menos 24 horas después de confirmarse el contagio con un tratamiento especial, que consistía en la inyección de un cóctel experimental basado en anticuerpos monoclonales. Según BBC, la compañía biotecnológica Regeneron estuvo a la cabeza de la administración de fármacos al exmandatario.

Luego de ocho días en promedio desde la confirmación del virus en su cuerpo, el líder de Estados Unidos regresó a sus labores públicas. “Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune”, dijo a Fox News días después del anuncio de su salida del hospital militar, reportó AFP.

JAIR BOLSONARO (BRASIL)

Contrajo COVID-19 a sus 65 años y lo superó. El presidente de Brasil, Jair Bolsonario, anunció a inicios de julio de 2020 estar contagiado y semanas después afirmó que se había curado gracias a la cloroquina y la hidrocloroquina, medicamentos sin eficacia comprobada por la comunidad científica en el combate contra el nuevo coronavirus, informó AFP.

Brazilian President Jair Bolsonaro attends the event "Brazil beating COVID-19" at Planalto Palace in Brasilia, on August 24, 2020. - Brazilian President Jair Bolsonaro threatened on Sunday a journalist who questioned him about the first lady's alleged participation in an illegal payment scheme. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

El presidente de ultraderecha cuestionó las medidas de cuarentena por el coronavirus, que registró en febrero su primer caso en Brasil. Y llamó “gripecita” al virus que en casi diez meses ya ha dejado más de 217.000 muertos y 8,84 millones de casos en el país, según la Universidad de John Hopkins.

A fines de julio, su esposa Michelle Bolsonaro, de 38 años, dio parte a su vez de un diagnóstico positivo de COVID-19, y la penúltima semana de agosto, se conoció que Jair Renan, el cuarto hijo del mandatario, de 22 años, también estaba infectado. Y, por si fuera poco, la abuela de la primera dama, de 80 años, había fallecido por la misma enfermedad el 12 de agosto.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, en marzo del 2020, Bolsonaro minimizó su gravedad y promovió un duro enfrentamiento con los gobernadores regionales que impulsaron medidas de aislamiento social para frenar el contagio, alegando que se trataba de un remedio “peor que la enfermedad” debido a las consecuencias económicas, informó AFP.

ALEJANDRO GIAMMATTEI (GUATEMALA)

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, de 64 años, dio positivo el 17 de setiembre del 2020 en un test de detección del coronavirus, que ha dejado 84.344 contagios y 3.076 muertos desde marzo del año pasado en el país, según dijo en un mensaje a la nación.

“Mi caso es leve y no amerita hospitalización. Este tipo de casos no se hospitalizan, a menos que la persona no tenga los recursos mínimos para poder tratarse en su casa y no me voy a ir ahorita a quitarle la cama a un enfermo que pudiera estar más necesitado que yo”, dijo Giammattei en el mensaje de la transmisión en directo del canal del Gobierno en Youtube.

Giammattei es un médico de formación que sufre una esclerosis múltiple desde hace más de 40 años, lo cual le obliga a usar muletas. En su comunicado, también indicó que continuaría con sus labores desde su residencia.

El presidente sospechaba que su contagio ocurrió en la capital guatemalteca tras los festejos del aniversario 199 de la Independencia de Centroamérica, “tomando una taza de café lógicamente sin mascarilla” con otros funcionarios en el Palacio Nacional.

Tras recuperarse de la enfermedad con un tratamiento especial administrado por médicos oficiales, tomó esteroides que “le ocasionaron un pequeño sangrado”, aunque salió de peligro, informó EFE.

En octubre del año pasado, se encontraba bajo tratamiento de hierro para combatir una anemia ocasionada por los medicamentos ingeridos durante el anterior tratamiento para combatir el COVID-19.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ (HONDURAS)

El 16 de junio del 2020, el Gobierno de Honduras anunció que el presidente Juan Orlando Hernández había dado positivo al COVID-19 y fue internado en el hospital militar para recibir un tratamiento por neumonía, informó BBC.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presentó un cuadro de neumonía poco después de dar positivo en la prueba PCR que le tomaron. (Foto: AFP)

Al diferencia de Hernández, su esposa contrajo la enfermedad, pero resultó asintomática. Una prueba de rayos X había revelado que tenía un daño en los pulmones.

“Creo que es parte del riesgo que se corre en estas responsabilidades. Por mi trabajo no he podido quedarme 100% en casa. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento”, había comunicado el mandatario momentos previos a su hospitalización.

También indicó que tenía síntomas leves y estaba recibiendo un tratamiento Maíz. Se trata de un protocolo implementado en Honduras que involucra cuatro medicamentos: microdacyn, azitromicina, ivermectina y zinc.

El 2 de julio se anunció su recuperación, informó Dolce Welle. Luego de estar más de dos semanas en un hospital de Tegucigalpa, continuó con una cuarentena en casa. “No le deseo esto a nadie (...) definitivamente la visión de la vida cambia cuando uno siente que la muerte le rodea”, expresó el jefe de Estado ese día.

JEANINE ÁÑEZ (BOLIVIA)

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, también dio positivo al coronavirus el 9 de julio del año pasado, cuando la pandemia continuaba su avance incesante en el país y ella aún no cumplía un año en el poder.

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, quien contrajo el mal cuando aún estaba en el poder, no presentó un cuadro severo de la enfermedad. (Foto: EFE)

“He dado positivo a COVID-19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante”, escribió Áñez en su cuenta de Twitter. “Voy a estar en cuarentena unos 14 días hasta que me haga otra prueba”.

Su anuncio ocurrió a dos meses de que la derechista de 53 años disputara la presidencia de Bolivia, que con 11 millones de habitantes registra hoy casi 43.000 casos de la enfermedad y casi 10 mil fallecidos.

En un parte del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, se informó que Áñez presentó “tos ocasional”, lo que ocasionó una ”inflamación laríngea”, sin mayores complicaciones, informó Aristegui Noticias.

Asímismo, reportó que el neumólogo Andrei Miranda, uno de los médicos encargados de su tratamiento, dijo que la presidenta interina tenía buena respuesta al tratamiento, el cual incluía ejercicios físicos y respiratorios.

Según EFE, Áñez retomó funciones a fines de julio, después de mantenerse en confinamiento y casi 20 días después de que se anunciara su infección.

____________________________

VIDEO SUGERIDO

Biden busca acelerar vacunación contra la COVID-19

TE PUEDE INTERESAR